Quando arriva Khephren Thuram alla Juventus?

Quanto è costato Thuram alla Juventus?

Dopo aver ufficializzato gli ingaggi di Douglas Luiz e di Michele Di Gregorio, lasi prepara ad accogliere anche. Il club sabaudo ha chiuso la trattativa con il Nizza per il centrocampista francese che, dunque, andrà a rappresentare un nuovo tassello all'interno del reparto di centrocampo in dotazione al nuovo allenatore Thiago Motta. I prossimi step, dunque, saranno ovviamente quelli relativi all'arrivo a Torino per le visite mediche, prima della firma - con relativo annuncio ufficiale - che faranno del classe 2001 un nuovo calciatore bianconero, nato proprio nell'anno in cui il padre Lilian divenne un giocatore juventino. Un cerchio che si chiude.Chiusa la trattativa per Thuram si attende soltanto di capire quando il calciatore sbarcherà in Italia per svolgere le visite mediche con la Juve. In tal senso è lecito aspettarsi importanti sviluppi già nei prossimi giorni.La Juventus verserà nelle casse del Nizza una somma complessiva di 25 milioni di euro, precisamente distribuiti in 20 milioni di parte fissa, a cui ne seguiranno poi 5 in termini di bonus.





