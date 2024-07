Quando arriva Di Gregorio?

Quanto è costato Di Gregorio alla Juventus?

Ufficializzato l'ingaggio di Douglas Luiz, e praticamente definito quello di Khephren Thuram , i prossimi giorni potrebbero portare in dote un volto nuovo in casa bianconera, nonostante il suo approdo in quel di Torino sia ormai cosa fatta da praticamente un mese.Di chi stiamo parlando? Ovviamente di, portiere sul quale laha deciso di puntare per sviluppare un progetto tecnico-tattico nuovo di zecca, griffato dall'arrivo in panchina di Thiago Motta. Il primo grande cambiamento in vista della stagione 2024/25, dunque, riguarderà proprio la casella del portiere.Wojciech Szczesny, dopo sette stagioni ad altissimo livello e da indiscusso numero uno zebrato, è pronto a cedere i gradi di titolare al rampante classe 1997 che tanto bene ha fatto nell'ultimo biennio in terra brianzola, speso tra Serie B e Serie A. Una crescita esponenziale che gli è valsa anche il titolo di miglior portiere della massima serie nell'ultimo torneo.Musica per le orecchie della Juventus che - su precisa indicazione del suo nuovo tecnico - non ha esitato ad accelerare le operazioni per trovare l'accordo con il Monza e per fare di Di Gregorio il nuovo riferimento tra i pali della porta zebrata.Il countdown per l'arrivo di Michele Di Gregorio alla Juventus è ormai scattato. L'estremo difensore classe 1997 arriverà a Torino nel corso di questa settimana per sottoporsi al tradizionale iter dei test medici. Una volta completati sarà poi tempo per la firma sul contratto che lo legherà alla Vecchia Signora e, successivamente, per l'annuncio ufficiale da parte del club.La Juventus, in attesa dei comunicati ufficiali relativi alle cifre, dovrebbe perfezionare un esborso economico pari a 20 milioni di euro, comprensivi di bonus, da versare nelle casse del Monza.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui