Quali giocatori avrà a disposizione Thiago Motta il primo giorno di ritiro?

E' ormai tutto pronto per l'arrivo dia Torino. Il nuovo allenatore dellaapproderà all'ombra della Mole nella serata di domenica 7 luglio, pronto ad iniziare la sua nuova avventura da guida tecnica del club zebrato. I primi giorni saranno vissuti all'insegna della pura presa di contatto con la sua nuova casa, alla quale si è legato fino al 30 giugno 2027. Da mercoledì 10 luglio, invece, inizierà il lavoro vero e proprio con la squadra alla Continassa. In quell'occasione, infatti, scatterà ufficialmente la preparazione estiva della nuova Juve versione 2024/25. Andiamo a scoprire chi saranno i giocatori a disposizione di Thiago Motta in vista dell'inizio del ritiro.Thiago Motta potrà contare, quantomeno nei primi giorni di ritiro, su una rosa di giocatori nettamente ridotta a causa degli impegni internazionali di Euro 2024 e Copa America. La Juventus ha infatti visto ben 12 giocatori - escluso Rabiot il cui contratto è scaduto - partire con le rispettive nazionali. Otto di questi sono stati impegnati a Euro 2024: Szczesny con la Polonia, Yildiz con la Turchia, Kostic e Vlahovic con la Serbia, Gatti, Fagioli, Cambiaso e Chiesa con l'Italia. Gli altri quattro, invece, hanno preso parte alla Copa America: McKennie e Weah con gli Stati Uniti, Bremer e Danilo col Brasile. Questo blocco di calciatori, dunque, si aggregherà soltanto in seguito agli ordini del nuovo tecnico italo-brasiliano. Per tutti gli altri, invece, è prevista la regolare convocazione a partire dal 10 luglio. E' plausibile che al ritiro verranno aggregati anche alcuni elementi della Next Gen e dell'Under 19. Nelle prossime ore è attesa la comunicazione ufficiale da parte del club, circa i calciatori che saranno ufficialmente convocati per la preparazione estiva.

Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui