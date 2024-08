La scelta in porta



La difesa a 4



Centrocampo e ali



In attacco

Qualevedremo, allora, con ilin realtà ha un obiettivo piuttosto chiaro e cioè quello di mettere minuti nelle gambe. E i minuti nelle gambe li metteranno soprattutto i nuovi arrivati. Dai brasiliani - compreso Douglas Luiz - a Yildiz, sarà anche il momento giusto per testare in maniera più concreta la squadra bianconera. E allora, un passo alla volta, andiamo a capire come potrebbe allinearsi la formazione bianconera nell'amichevole di Pescara.Si va verso la conferma di Micheledal primo minuto, con il consueto spazio concesso a Mattianella ripresa., che in settimana è stato presentato alla stampa, sarà molto probabilmente anche il titolare alla prima contro il Como. Al momentoresta fuori dai giochi. E lontano dalla, soprattutto.Potrebbe rivedersicome esterno a destra: il giovane giocatore bianconero si è guadagnato la conferma, al pari di. In mezzo,ci sono, e ci sarà probabilmente più spazio soprattutto per Bremer, magari a partita in corso. A sinistra toccherà a Cambiaso, stavolta dal primo minuto.I due in mezzo potrebbero essere nuovamente, a questo punto candidati pure per il debutto in campionato. A supporto della punta potrebbe esserci, o in alternativa. Per quanto riguarda gli esterni, da una parte toccherà a, l'altra è invece oggetto di valutazione.? C'è, ma quasi certamente a gara in corso. Su Chiesa massimo riserbo.Tutto sulle spalle di Dusan Vlahovic per quanto riguarda la scelta del nove. DV9 è pronto a mettere minuti nelle gambe per arrivare pronto al debutto in campionato. Dista meno di 3 settimane...





