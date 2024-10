Paultornerà presto in campo, la sua squalifica è infatti stata ridotta a 18 mesi e tornerà in campo a partire dal mese di marzo. Probabilmente però non tornerà in campo con la maglia numero 10, tra l'altro la sua numero 10 è anche stata occupata da Kenan Yildiz. Stando a quanto riescono dall'Inghilterra Daily Mail il centrocampista francese si sarebbe convinto di accettare la corte del Marsiglia che tanto lo sta bramando. Prima però deve risolvere la sua situazione con la Juventus con cui è legato fino al 2026.