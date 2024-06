Massimiliano Allegri può andare al Milan?



Massimiliano Allegri torna in panchina? Le destinazioni

Le strade di Massimiliano Allegri e la Juventus si sono separate, in maniera leggermente anticipata e soprattutto inattesa, in seguito ai fatti della finale di Coppa Italia. La Juventus non gli ha lasciato scampo e la panchina come ormai saprete è stata affidata a Paolo Montero soltanto per le ultime due gare stagionali. In seguito la Vecchia Signora si è separata del tutto da Allegri, nonostante il tecnico avesse ancora un anno di contratto.Negli scorsi giorni alcune voci di mercato hanno accostato l'allenatore toscano alla panchina del Milan, si tratterebbe infatti di un clamoroso ritorno. I rossoneri tuttavia hanno già raggiunto l'accordo e il successore di Stefano Pioli sarà Paulo Fonseca, quindi niente Max.Dall'estero diversi club hanno sondato il terreno per l'ex allenatore della Juventus, ricevendo però un "no grazie" da parte di Max. Era stato anche accostato alla Lazio, in seguito alle dimissioni di Igor Tudor. Biancocelesti che però hanno scelto di virare su Marco Baroni. La volontà di Allegri infatti era quella di ripartire ad allenare da subito, rimettendosi in gioco. Al momento sembra difficile possa trovare nell'immediato una squadra ma rimarrà in corsa per subentrare nel corso della stagione oppure a partire dalla prossima.