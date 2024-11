Il miglior risultato nella storia dellain UEFA Women’s Champions League risale alla stagione 2021/2022, quando raggiunsero i quarti di finale. Dopo una straordinaria fase a gironi, chiusa al secondo posto in un gruppo molto competitivo con Wolfsburg, Chelsea e Servette, le bianconere mostrarono grande carattere e qualità. Tuttavia, il cammino si fermò ai quarti contro l’Olympique Lyonnais, campionesse in carica e tra le squadre più forti al mondo. La sfida, combattuta fino all’ultimo minuto, si concluse con un punteggio complessivo di 3-4, segnando comunque un traguardo storico e una crescita significativa per il club italiano.