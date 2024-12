Fabio, a Sky Sport, parla così del momento di Moise Kean, con cui condivide il passato alla Juventus.- "Lo ha dichiarato che lo deve gestire, ma io da fuori non so quanto lo terrei fuori. Sicuramente avrà accusato qualche problemino alla schiena e onde evitare peggioramenti lo avrà lasciato a riposare. Ma quando io stavo bene non volevo riposare mai. Quanto lo vedo cresciuto? Tanto perché ha quella serenità di sentirsi importante e giocare sempre che alla Juventus non poteva avere, è l'anno dell'esplosione definitiva per lui".