Adriennon ha risposto alla Juventus riguardo il suo rinnovo di contratto. Il legame con la Vecchia Signora è scaduto lo scorso 30 giugno, al momento nessun passo avanti e quindi l'addio tra la Juventus ed il centrocampista francese classe 1995 sembra sempre più concreta come ipotesi. Il giocatore ha parecchio mercato ed è corteggiato come noto in Serie A da Milan (che sembra essere in pole) e Roma. Stando a quanto scrive oggi QS però sul centrocampista ci sarebbe piombato nelle ultime ore anche ilcon Antonio Conte che lo ritiene un rinforzo importante per il suo scacchiere della prossima stagione. Al momento è soltanto un'idea ma potrebbe concretizzarsi prossimamente.