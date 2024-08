In poche ore la Juventus ha rivoluzionato il suo attacco con. Due rinforzi persugli esterni, reparto che aveva bisogno di essere profondamente rinnovato. Ecco, intanto però Giuntoli stava lavorando anche per Jadon Sancho. I contatti con il Manchester United sono andati avanti nelle ultime ore.Con l'arrivo di Nico Gonzalez e Conceicao, la Juve non ha più estrema necessità di rinforzare sugli esterni ma comunqueDipenderà dalle condizioni e soprattutto da chi uscirà ma con i giusti incastri, l'inglese rimane una pista da monitorare fino alla fine.