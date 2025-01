Getty Images

Pulisic recupera per Juventus-Milan?

Ilè alle prese con qualche assenza, soprattutto in attacco, dove mancherà Alvaro Morata contro la Juventus. La preoccupazione maggiore però è rivolta alle condizioni di, che è uscito con un problema muscolare dall'ultima partita. Gli esami hanno escluso lesioni ma resta in dubbio per il big match.Il Milan non vuole rischiare di perdere Pulisic per più tempo e per questo prevarrà la prudenza. La giornata di oggi potrebbe essere decisiva per capire se lo statunitense ci sarà contro la Juventus sabato. Al massimo comunque il giocatore sembra poter andare in panchina e non partire titolare.