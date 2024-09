Lariceverà martedì all'Allianz Stadium un PSV che sta vivendo un momento di forma davvero straordinario in patria. I campioni d'Olanda in carica, nonché primo ostacolo per la squadra diin, hanno superato il NEC con un netto 2-0, griffato dai goal di De Jong su rigore e di Til, entrambi a segno nei primi sedici minuti di gioco. Il NEC ha giocato di fatto tutta la partita in dieci uomini a causa dell'espulsione di Sano. In campionato, dunque, la squadra dicontinua a volare: il PSV è infatti primo da solo a punteggio pieno con cinque vittorie conquistate su cinque partite giocate. In altre parole, il modo migliore per avvicinarsi alla grande sfida di Torino.