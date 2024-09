Nel match di martedì di Champions League contro illasi troverà di fronte anche una "vecchia" conoscenza della Serie A. Si tratta di, allanel recente passato, che ha parlato così dell'imminente sfida all'Allianz Stadium ai microfoni dell'Eindhovens Dagblad: "Qui sono stato accolto in modo caloroso dai tifosi ed è proprio quello che cercavo dopo la mia esperienza a Roma. Lì non avevo prospettive e quindi è stato giusto intraprendere un nuovo cammino. Il PSV non è solo il club campione del paese ma è attivo anche in Champions League. Juventus? Non mi spaventa. Sarà una partita molto importante per noi ma io l'ho già affrontata diverse volte".