PSG-Juventus Women, le idee di Canzi



PSG-Juventus Women, la probabile formazione



PSG-Juventus Women, dove vedere la sfida

Cresce l'attesa, quella per sentire di nuovo quella musichetta un po' speciale, quella delle notti magiche. La musica della Women's Champions League. La Juventus Women nel pomeriggio di ieri è partita da Caselle alla volta di Parigi e oggi alle 18.45 sarà ospite del PSG al Campus PSG a Poissy, alle porte di Parigi. Bianconere forti del 3-1 dell'andata a Biella ma come ha detto Max Canzi: "Abbiamo fatto soltanto il 30%". Giocare in trasferta non sarà semplice, cosi come non è un'avversaria semplice il PSG della ex bianconera Echegini ma Canzi sembra avere le idee chiare.Il tecnico bianconero infatti potrebbe riproporre la formazione che all'andata ha vinto e convinto. Quindi quel 3-4-1-2 con Chiara Beccari dietro alle due punte ed in modo da essere più coperto rispetto all'offensivo 3-4-3 abituale.Juventus Women (3-4-1-2): Peyraud-Magnin; Lenzini, Calligaris, Cascarino; Krumbiegel, Caruso, Bennison, Bergamaschi; Beccari; Cantore, Vangsgaard (Girelli).Il calcio d'inizio della gara è previsto alle 18.45. La sfida sarà visibile in diretta streaming su Dazn oppure sul canale YouTube della Juventus. La diretta testuale sarà seguibile come di consueto su IlBianconero.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui