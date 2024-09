PSG-Juventus Women: le pagelle

È una doppia impresa quella della Juventus Women che vince anche il ritorno al Campus PSG. Il risultato finale è di 2-1 in favore della squadra di Max Canzi con le firme di Sofia Cantore e di Barbara Bonansea. Le pagelle:intuisce l rigore ma non ne può nulla, calcia in modo perfetto la francese. Tiene in ordine il reparto arretrato e non si fa spaventare.con intelligenza nel primo tempo si prende una rimessa dal fondo, ingenua decisamente troppo quando stende Katoto in area e concede il rigore al PSG, peccato.deviazione provvidenziale a fine primo tempo che smorza una conclusione potenzialmente pericolosa. Una partita monumentale quella del difensore della Juventus per altro ex della sfida. Dal 78'S.V.tiene bene, non si fa mai superare, ringhia sulle avversarie. Dal 69'7 entra e si fa ammonire, ingenua.che partita. È un treno sulla corsia di destra, alterna fasi difensive e offensive in maniera impeccabile, è decisamente quello che mancava alla Juventus.lotta, corre e recupera una grandissima quantità di palloni. Mette sempre ordine in mezzo al campo e prende falli. Il capitano.un'altra gara giocata su livelli altissimi, si destreggia benissimo tra le francesi.da un suo colpo di testa parte la rete che sblocca la sfida, esattamente analoga a quella segnata al Sassuolo. Colpisce una traversa dopo un'azione incredibile con Girelli, brillante e frizzante.fa a sportellate, prende moltissimi falli e fa ammonire due avversarie. Quando si accende è inarrestabile, lo dimostra il numero di falli subiti. Dal 82'S.V.- a sorpresa schierata titolare, tiene su parecchi palloni e fa alzare il baricentro della squadra. Dal 69'quando il pallone scotta, quando la partita poteva diventare difficile, è la sua incornata perfetta a riportare la sfida nella direzione giusta.- il primo tempo lo decide lei con la sua zampata, quando serve è sempre lei la giocatrice decisiva. Dal 46'7,5 tiene alto il baricentro quando si attraversa una fase di sofferenza, una buona prestazione anche per lei.- ha chiesto la partita perfetta ed ha fatto l'impresa. La Juventus Women è ai gironi di Women's Champions League. Ora l'aria è decisamente diversa. nuova, sulle ali dell'entusiasmo.





