UWCL | PSG-JUVENTUS, DOVE VEDERLA

Dal sito ufficiale della Juventus tutte le indicazioni su dove vedere la sfida di Women's. Champions League della Vecchia Signora:Dopo la vittoria per 3-1 nella gara d'andata dello scorso mercoledì, giovedì 26 settembre alle ore 18:45 la Juventus Women sarà ospite del PSG: in Francia le bianconere saranno protagoniste del match di ritorno del Round 2 di Women's Champions League.Il match sarà in diretta FREE sul nostro canale YOUTUBE e su Juventus.com. La partita sarà visibile anche in live streaming su DAZN.