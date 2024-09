LaWomen è attesa da un big match in programma giovedì 26 settembre alle ore 18.45 al Campus PSG di Poissy piccola città vicino a Parigi. Nella giornata di oggi è stato reso noto l'arbitro della sfida. Si riparte dal 3-1 con cui le bianconere hanno superato le francesi nel match d’andata. A dirigere la gara in programma giovedì alle ore 18:45 sarà l’arbitro Frida Klarlund coadiuvata da Fie Bruun, Monica Lokkeberg e Nanna Løf Andersen. La Juventus Women di Max Canzi comunque parte con il risultato in favore di 3-1 della sfida di andata.