Senza tregua. Non conosce sosta il mercato della Juventus, senza dubbio tra i club più attivi in questa sessione estiva su scala internazionale. Ufficializzati gli arrivi didall'e didal Monza, il prossimo a vestirsi di bianconero sarà, con il centrocampista del Nizza atteso a Torino - per sostenere le visite mediche - nella mattinata di martedì 9 luglio, giornata nella quale dovrebbero contestualmente arrivare anche firma e annuncio ufficiale. Un tris di colpi in entrata destinati a non placare le operazioni in entrata da parte di Madama che, nella persona di Cristiano Giuntoli, sta portando avanti una campagna di rafforzamento davvero ambiziosa in vista della stagione 2024/25. C'è curiosità, dunque, per capire quali saranno le prossime mosse bianconere dopo l'arrivo di Thuram.La Juventus continua a lavorare per conseguire i propri obiettivi di mercato. Dopo aver regalato a Thiago Motta ben tre innesti, che diventano quattro se si annovera nel conteggio anche il giovane talento Adzic, Cristiano Giuntoli vuole accelerare le operazioni. Il grande obiettivo, come detto, rimane sempreanche se al momento permane distanza tra l'offerta e la richiesta dell'Atalanta. In tal senso potrebbe essere la cessione di Chiesa a generare la liquidità necessaria per poter migliorare la proposta alla Dea. In parallelo, però, la Juve vuole cautelarsi qualora si concretizzasse l'uscita dello stesso Chiesa. In tal senso servirebbe un innesto di qualità sul fronte offensivo, con il pacchetto esterni d'attacco da rinforzare. E in questo caso il nome di- messo sul mercato dal Manchester United - è decisamente in cima alla lista. Morale della favola, si preannunciano altre giornate movimentate in casa bianconera, dove si respira un rinnovato entusiasmo.





