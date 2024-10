Cosa succede tra Gatti e Thiago Motta: il tecnico fa chiarezza

In questi giorni si è parlato molto della scelta di escludere dai titolarThiago Motta, che aveva spiegato nel post partita la decisione di mettere Danilo al suo posto, ha fatto chiarezza in conferenza stampa sulla situazione.Alla domanda se ci fosse qualche malinteso tra lui e Gatti,ha risposto così:Sono scelte che faccio prima della partita e abbiamo bisogno di tutti. Federico fa parte di questo gruppo. Quando ha giocato ha fatto bene, le scelte vanno fatte per il bene della squadra. Ma non esiste niente di niente".