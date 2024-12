Perché Yildiz non gioca titolare con il Bologna

La grande novità in vista dipotrebbe essere la panchina dicon Weah e Conceicao sugli esterni e Vlahovic che torna al centro dell'attacco.Thiago Motta starebbe pensando concretamente a questa soluzione in attacco, con Yildiz fuori per la quarta volta in stagione. Il classe 2005 turco sta bene, non ha infortuni o problemi fisici. Sarebbe una decisione tecnica dell'allenatore, che potrebbe così contare sul talento bianconero a partita in corso, come successo contro l'Inter, in cui Yildiz subentrò facendo doppietta.