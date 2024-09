L'allenatore della, Ivan, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky dopo il pareggio per 1-1 contro l'Athletic Club di Bilbao in Europa League. Juric ha analizzato la prestazione della squadra, evidenziando i punti di forza e le aree da migliorare. Ha sottolineato l'importanza di rimanere concentrati e di affrontare le prossime partite con la giusta mentalità. Il tecnico ha anche elogiato l'impegno dei giocatori, nonostante il risultato non fosse quello sperato, e ha ribadito la sua fiducia nel progetto della squadra.- "Ha sentito un po' di fastidio, non abbiamo voluto rischiare. E' inutile parlarne ora, vediamo domani. Il cambio di Dybala non era stato pensato, è stato obbligato".