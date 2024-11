Si è sbloccato. Il centrocampista di proprietà della, e ceduto in prestito in estate, ha segnato il suo primo goal con la maglia del. Il classe 2003 si è fatto trovare puntuale, a mezz'ora dalla fine, sul preciso assist di Thorsby prima di realizzare con il destro di prima intenzione valso il momentaneo vantaggio del Grifone ai danni del Cagliari. Per Miretti, dunque, si tratta del primo goal in maglia rossoblù che matura a più di un anno di distanza dal suo ultimo centro in Serie A. L'ultima sua rete risale infatti al 5 novembre del 2023, quando il suo blitz vincente risolse la sfida tra Fiorentina e Juventus.