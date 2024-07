Quando sarà il primo allenamento di Thiago Motta alla Juventus?

L'avventura di Thiago Motta alla Juventus è ufficialmente iniziata. Dopo l'arrivo a Torino, i test medici al J Medical e la prima presa di contatto con la Continassa, cresce l'attesa per vedere all'opera la formazione bianconera, guidata dal suo nuovo allenatore. E' infatti ufficialmente scattato il conto alla rovescia per vedere Madama tornare sul rettangolo verde per dare ufficialmente il via alla preparazione estiva.Quella di domani, per certi versi, sarà una giornata interlocutoria perché la prima sessione di allenamento che darà formalmente il via all'era Thiago Motta-Juventus è fissata per mercoledì 10 luglio presso lo Juventus Training Center. Non è ancora stato reso noto l'orario nel quale inizierà la prima seduta di allenamento della stagione 2024/25, ma ormai è soltanto questione di pochissimo tempo prima che si possa iniziare a fare veramente sul serio.