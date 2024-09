Udinese-Juve Primavera LIVE: la diretta

INTERVALLO

28' - GOAL JUVE , parola d'ordine: qualità! Pugno strappa il pallone, triangolazione Florea-Vacca, con Florea che viene servito in area, incrocia il tiro e porta in vantaggio la Juve

27' - Prova il tiro a giro Vacca, palla che si impenna alta

23' - Risponde la Juventus, Pugno per Florea che colpisce debole ma angolato, palla fuori di poco

22' - Sbaglia il disimpegno Pagnucco, Pejicic al volo va vicino al goal

18' - GOAL JUVE , erroraccio di Lazzaro, ma Pugno è bravo a intuire il retropassaggio, poi saltare il portiere friulano e pareggiare

11' - GOAL UDINESE : Bonin travolge Martinez, lo supera e imbuca in rete

8' - E' della Juventus la prima grande occasione: Pugno meraviglioso nel saltare il portiere di testa, poi la sua conclusione esce di pochissimo

5' - Batti e ribatti con la palla che arriva nell'area della Juve, bravo Zelezny ad anticipare tutti

1' - Via al match

0' - Inizio del match rinviato di qualche minuto per un problema alla rete di una delle due porte

Primavera, Udinese-Juve: le formazioni ufficiali

UDINESE

Kristancig,

Demiroski,

Lazzaro,

Barbaro,

Pejicic,

De Crescenzo,

Bozza,

Bonin,

Del Pino,

Olivo,

Marello.

JUVENTUS (3-4-2-1)

Zelezny,

Montero

Martinez Crous,

Gil Puche,

Nisci

Ngana,

Ripani,

Pagnucco

Vacca

Florea,

Pugno

Udinese-Juve Primavera, dove vederla in tv e streaming

La Juventus Primavera ha vissuto un inizio di campionato altalenante. Dopo una partenza difficile, caratterizzata da una pesante sconfitta per 3-0 contro il Genoa, la squadra di mister Francescoha saputo reagire prontamente. Nella seconda giornata, infatti, l'U20 bianconera ha trovato riscatto con una vittoria netta per 3-0 contro il Cesena, grazie soprattutto alla brillante prestazione di Diego, protagonista assoluto del match.Ora la squadra si prepara ad affrontarenella terza giornata di campionato. I friulani arrivano da un momento decisamente negativo, avendo subito due sconfitte schiaccianti: un 4-0 contro il Milan nella gara d'esordio e un pesante 5-1 in casa del Lecce. Questo rende l'incontro particolarmente interessante, con la Juventus che cercherà di dare continuità alla vittoria contro il Cesena e l'Udinese che proverà a rialzarsi dopo i due ko consecutivi.La partita tra Udinese e Juventus Primavera, in programma per domenica 1 settembre alle ore 11:00, si giocherà al campo comunale di Casarsa della Delizia. L'incontro sarà trasmesso in diretta su SportItalia, canale 60 del digitale terrestre, e sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma ufficiale dell'emittente. Su ilBiancoNero , diretta testuale e pagelle al termine dell’incontro.