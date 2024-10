Lasi ferma sul più bello e ritrova la sconfitta, stavolta nel Derby diPrimavera: è 1-0 a Orbassano. Decide la rete di Raballo per i granata.Ci mette le mani dove riesce, dove può, dove arriva. Sul gol, sì, poteva fare un po' di più.Difesa ballerina, e può prendersi anche qualche responsabilità.- Meglio di altri, ma solo per l'occasione che riesce a raccogliere.Meno lezioso, più duro. Però non osa. Soprattutto quando c'è da aiutare il giropalla.Si può fare di più, ma si poteva fare anche tanto meno. Partita onesta.Con i tempi giusti, però poca fantasia: poteva sfondare di più (dall'83' SV)Parte spesso dai suoi guizzi: peccato per la continuità.Da un sinistro come il suo è giusto aspettarsi qualcosa in più.Troppo frenetico in alcune circostanze. (dal 72', 6: ci prova, quantomeno)Vedi Puczka. Tutta questa qualità, ecco, si è vista davvero solo a sprazzi.Poco servito e poco visibile. Solo un bel mancino e ben parato. Poco. (dal 60', 6.5: era una presenza necessaria).