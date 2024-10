La cronaca in diretta della partita



Le formazioni ufficiali

Plaia

Muller

Olsson Cornelius

Krzyzanowski

Acar

Mendes

Raballo

Djalo

Liema Olinga

Marchioro

Franzoni

Radu

Montero Benia

Bassino

Verde

Puckza

Boufandar

Ripani

Ventre

Florea

Crapisto

Di Biase

La, allenata da Francesco Magnanelli, si prepara ad affrontare il derby della Mole contro il Torino, desiderosa di riscattarsi dopo la sconfitta interna subita contro la Fiorentina. Quella battuta d'arresto ha interrotto una serie di cinque vittorie consecutive, ma i bianconeri restano comunque in una buona posizione, a soli due punti dai toscani, attualmente in vetta alla classifica.Il, dal canto suo, è in buona forma e la recente vittoria contro l'Empoli ha ulteriormente rinvigorito l'ambiente granata. Il derby si preannuncia dunque combattuto, con entrambe le squadre motivate a fare bene: la Juventus per non perdere contatto con la vetta e il Torino per consolidare il suo momento positivo. Magnanelli cercherà di mettere a frutto il lavoro delle ultime settimane, puntando sulla qualità dei suoi giovani talenti per affrontare una sfida dal grande valore emotivo e sportivo.52' - Acar ci prova da calcio di punizione. Radu smanaccia in angolo.45' - Riparte il match a Orbassano.38' - La Juve continua a crescere, stavolta con Di Biase, pescato da Ripani. Tiro dalla sinistra ben parato dal portiere granata.20' - Super tentativo di Ripani dalla media distanza, con il mancino. E ottima risposta del portiere granata.Granata subito in vantaggio a Orbassano. Cross dalla destra e Raballo chiude perfettamente in porta. 1-0 per il Toro.2' - Krzyzanowski si fa subito pericoloso. Cross dalla sinistra che sfiora la punta del Toro, per fortuna bianconera c'è Radu che smanaccia.1' - Calcio d'inizio