Primavera, Juventus-Sampdoria: le formazioni ufficiali

Le formazioni ufficiali di Juventus-Sampdoria Primavera

Juventus : Radu, Martinez Crous, Boufandar, Ventre, Vacca, Verde, Di Biase, Pagnucco, Florea, Mazur, Savio. All. Magnanelli.

: Radu, Martinez Crous, Boufandar, Ventre, Vacca, Verde, Di Biase, Pagnucco, Florea, Mazur, Savio. All. Magnanelli. Sampdoria: Ceppi, Malanca, Patrignani, Ntanda-Lukisa, Casalino, Gomes Scarpino, Rossello, Papasergio, Bacic, Paganotti, Diop. All. Lupi.

Nel turno infrasettimanale del campionato Primavera, ladiospita alle ore 15 laper il match valevole per la ventunesima giornata. I bianconeri, attualmente quinti in classifica, scendono in campo per il turno infrasettimanale con la volontà di tornare alla vittoria dopo i due pareggi consecutivi contro Lazio e Bologna.