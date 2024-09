Juventus-Monza, la cronaca del match

13' - Fa girare la palla la Juventus, il Monza fa buona guardia

11' - Archiviati i primi dieci minuto di gara, zero emozioni a Vinovo

7' - Respira la Juventus, buon fallo ottenuto da Crapisto

5' - Angolo conquistato dal Monza, nulla di fatto però sugli sviluppi. Insistono gli ospiti

4' - Ospiti che pressano alto la Juventus, con i padroni di casa che cercano di far girare la sfera

2' - Buon avvio del Monza, in difficoltà i bianconeri

1' - Primo possesso ospite, parte la sfida

Fischio del match previsto per le ore 15.00 presso il centro sportivo di Vinovo. Dirigerà il match l'arbitro Zanotti di Rimini

Juventus-Monza, le formazioni ufficiali

Juventus Primavera: Zelezny; Verde, Bassino, Gil Puche; Ventre, Ngana, Ripani, Nisci; Crapisto, Finocchiaro; Di Biase. All. Magnanelli. A disp. Radu, Martinez, Boufandar, Pugno, Vacca, Montero, Pagnucco, Biliboc, Scienza, Sylla, Lopez Comellas

Monza Primavera: Ciardi; Scaramelli, Colombo, Domanico; Martins, Diene, Berretta, Lupinetti, De Bonis; Zanaboni, Longhi. All. Zenoni. A disp. Bifulco, Bagnaschi, Pedrazzini, Postiglione, Nene, Gaye, Crasta, Capolupo, Azarovs, Miani

Torna in campo la Juventus Primavera di Francesco Magnanelli. Nella giornata di oggi i bianconeri affronteranno il Monza, reduci dal pareggio per 2-2 contro i pari età della Sampdoria. La Juventus ha vinto l'ultima sfida pre sosta contro l'Udinese con un convincente 1-6 in casa dei friulani, neo promossi in Primavera 1. Nove gol fatti e quattro subiti dunque nelle prime tre gare per i giocatori di Magnanelli. Match che sarà visibile anche su Sportitalia.