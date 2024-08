Prima vittoria in campionato per la Juventus Primavera di Magnanelli che supera il Cesena con un netto 3-0. Di seguito le pagelle:Si iscrive al match con una bella parata su Tampieri. Infonde sicurezza alla sua difesa e certifica il primo clean sheet stagionale opponendosi anche sul tentativo di Wade. Insuperabile.Qualche attimo di apprensione in avvio poi gestisce senza patemi.Soffre il buon approccio del Cesena, poi torna a regime e azzera i pericoli(87'Approccio positivo che fa presupposto ad un match di livello. Gara di spessore.Dirottato sulla corsia di destra inscena una gara di qualità, nel corso della quale va anche vicino al goal. (75'Prova di personalità in mezzo al campo. Ha tempi di gioco e visione non indifferenti. Prezioso.Prova solida, ma intrisa di ordine e rigore. Una sua conclusione respinta da Veliaj propizia il tap-in di PugnoDiligente sulla corsia di sinistra interpreta la doppia fase con grande abnegazione(75'Prova senza grossi sussulti ma pienamente sufficiente(87': suo lo scarico nello spazio che manda in goal Di Biase)Si scrive Pugno ma si legge Florea. Sì, perché il goal dell'1-0 è di fatto tutto suo: salta quattro uomini al culmine di una strepitosa azione personale e serve al compagno un pallone che va soltanto spinto in rete.Fa e prove generali colpendo un palo, di testa, poi risponde puntuale all'appuntamento con il tap-in che sblocca la partita. Nella ripresa concede il bis con un altro sigillo da autentico rapace d'area(87'Entra e lascia subito il segno: è suo il punto esclamativo sulla gara)La sua squadra, inizialmente, denota ancora le scorie di Genova. Poi, una volta sbloccato il risultato, prende in mano la gara e confeziona una vittoria importante. La sua prima da tecnico bianconero.





