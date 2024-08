Genoa-Juventus Primavera LIVE: la cronaca

Genoa-Juventus Primavera: le formazioni ufficiali

È il momento di scendere in campo per Genoa e Juventus. Il cammino dei due allenatori,, prende il via dallo Sciorba Stadium, con entrambi chiamati a guidare formazioni in parte rivoluzionate. I rossoblù mirano a dare continuità al lavoro del precedente tecnico dell'U15, mentre i bianconeri cercano una nuova direzione dopo gli anni sotto Montero.Il match si preannuncia imprevedibile, come le sfide viste finora, caratterizzate da equilibrio e incertezza, senza una chiara vincitrice. L'unica squadra ad aver trovato la vittoria è stata la Fiorentina, che però ha dovuto sudare non poco contro il neo promosso Cesena. Tuttavia, in Liguria l'atmosfera è diversa, e c'è grande voglia di partire con il piede giusto.12' - Gol del Genoa. Arboscello trasforma dagli undici metri. 1-0.12' - Inizio horror, certificato dal fallo da rigore di Ripani su Romano. Rigore per il Genoa.6' - Super Grifone in avvio, con Ghirardello che prova a calciare da sinistra. Palla a lato, ma inizio in salita per i bianconeri.5' - Ancora Marco Romano, terzo tentativo di tiro. Destro a giro: altissimo.3' - Subito pericoloso il Genoa, con il destro di Romano dal limite dell'area piccola. Destro brutto, palla a lato.1' - Inizia il match!: Consiglio, Meloni, Barbini, Rossi, Romano, Contarini, Papastylianou, Ghirardello, Arboscello, Venturino, Arata. All. Sbravati.: Zelezny, Nisci, Martinez, Bouf, Ripani, Vacca, Verde, Di Biase, Pagnucco, Flores, Bassino. All. Magnanelli.