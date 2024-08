Cattiva la prima, per la Juventus Primavera di: termina 3-0 per il Genoa il debutto dell'under 20 bianconera. Ecco le pagelle.Un rigore parato, tutto il resto è il tradimento della difesa. Difficile da digerire, una giornata così.Poco reattivo, soprattutto quando il Genoa attaccava sugli esterni.Può fare molto, molto di più. E lo sa.In difficoltà nel tenere. E nella prima impostazione.Partita estremamente complicata, che inizia con un rigore concesso e poi c'è quel tocco a metà che favorisce Venturino. La prossima può solo andare meglio.Ci si aspettava qualcosa in più, ma le qualità ci sono tutte.- Molle e impacciato. Magnanelli gli avrà chiesto ben altro.Dove sono i muscoli?Dà il via alla giornata storta con il rigore poi trasformato dal Genoa. Va tutto storto.Non dà mai la sensazione di essere realmente pericoloso.Qualcosa in più rispetto agli altri.L'inizio horror è pure il suo: rosso diretto, per nulla utile.Poco palpabile, non dà mai il sale all'azione.Ingresso forse tardivo. La Juve ha bisogno pure delle sue giocate.L'unico a salvarsi tra i giocatori di movimento. Ma Magnanelli non può aggrapparsi soltanto al suo estro.Teniamolo d'occhio. E diamogli fiducia.Inizio molto complicato, e l'attenuante è proprio questa: che è un inizio. Tocca rispondere, e quanto prima.