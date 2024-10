Importante avvicendamento alla presidenza del Gruppo, come riferito da Primaonline ha deciso lasciare l'incarico per poter proseguire unicamente con il proprio ruolo di azionista attraverso Exor.Dietro questa scelta - sempre secondo Primaonline - ci sarebbe la volontà di sgombrare il campo da ogni ambiguità legata al ruolo di editore che viene continuamente sospettato di esercitare pressioni e di influenzare la politica informativa dei giornali, per puntare invece la sua attenzione di imprenditore sui risultati della gestione aziendale.Il ruolo di presidente verrà quindi assunto- amministratore delegato della Juventus - che a sua volta, lascia la carica di amministratore delegato a Gabriele Comuzzo.