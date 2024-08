può finalmente festeggiare la sua prima vittoria da allenatore del. Dopo lo 0-0 (con successiva vittoria ai rigori) contro il Modena e la pesantissima sconfitta per 3-0 contro il Verona, il club partenopeo ha trovato la prima vittoria in campionato della gestione griffata dall'ex tecnico della Juventus. Alla prima in Serie A al 'Maradona' gli azzurri hanno regolato il Bologna piegandolo grazie ad un goal per tempo. Nella prima frazione di gioco - proprio nel recupero - ci ha pensato capitan Di Lorenzo a griffare la prima rete della stagione napoletana. Nella ripresa, invece, è salito in cattedra Kvaratskhelia, autore del 2-0 che ora proietta il Napoli a quota 3 punti in classifica, prima del tris di Simeone in extratime.