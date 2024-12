Cosa rischia il Manchester City per le presunte irregolarità finanziarie

Mentre cresce l'attesa per la delicata sfida di Champions contro la, poche ore fa ilha ricevuto anche un'importante notizia extra campo. Si è infatti chiusa la fase di dibattimento del processo "del secolo" del calcio inglese, quello dellecontro i Citizens, che ora aspettano che nei prossimi mesi i tre giudici prendano una decisione. Come scrive La Gazzetta dello Sport se ne parlerà nel 2025, nelle speranze della Premier League in primavera o comunque prima della fine della stagione: più tempo servirà per questo primo verdetto, più gli strascichi si prolungheranno verso se non oltre la fine del 2024-25.Sarebbe importante avere un verdetto definitivo prima di fine stagione: il City rischia da una forte multa all’espulsione dalla Premier, e tutto il sistema del calcio inglese ha bisogno di sapere cosa ne sarà del club che ha dominato gli ultimi anni. Compreso ovviamente il club stesso: l’attesa rischia di influenzare pesantemente anche il mercato di gennaio.