L'ex allenatore della Nazionale Cesareha rilasciato un'intervista ai microfoni di Fanpage. Le sue parole su Thiago Motta:"È l’unico giovane tecnico che è riuscito a impressionarmi, perché non è soltanto un “giochista”, come vengono definiti oggi, ma è un allenatore che sviluppa un gioco basato su concetti fondamentali, come occupare gli spazi, tempi di gioco diversificati, senza esasperare il “giochismo”. E per questo mi piace molto, perché la sua squadra diventa molto difficile da leggere e affrontare".