L'ex CT della nazionale Cesareha parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport oggi in vista della sfida tra Croazia e Italia in programma alle 21. Queste le sue parole su Gigi Buffon:"Vero che abbiamo a disposizione due risultati su tre ma, che tu lo voglia o no, il pensiero corre sempre all’ipotesi peggiore. E quindi devi essere bravo, come Luciano, a trasmettere soltanto sensazioni positive. Gigi Buffon aiuterà il c.t. con il suo carattere e la sua esperienza. Non devi comunicare ai ragazzi nessun “ma”.