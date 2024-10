Dare - tutti - di più. E' questo il succo della conferenza stampa di Thiago Motta , che ha mostrato il dispiacere per la situazione di, ma anche la voglia di mettersi alle spalle quanto accaduto solo qualche giorno fa: la vittoria e l'impresa, però pure la sfortuna di aver avuto due forfait dall'incidenza devastante. Allora, per dirla come il mister: accettare, ripartire, perché "il calcio è così", e non è che ci siano grossissime alternative.Il calcio è così, ma il calcio diha una sfumatura sempre differente, così come le sue conferenze. Su Pogba, tra le righe, è praticamente categorico. Dice: "E' stato un grande giocatore, ma non va in campo da anni". Due più due abbastanza elementare sul suo pensiero, così come su quello della società. Poi sulle alternative a: ci può stare- ma va testato -, e ci può stare pure, che un passato da centrale pure l'ha avuto…L'analisi della conferenza stampa di Motta è sul canale YouTube de IlBiancoNero: ecco il recap del nostro inviato.