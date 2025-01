Polemiche accese a Firenze durante la sfida tra Fiorentina e Napoli, con l'episodio che ha visto protagonista Moise Kean. Un gol dell'attaccante è stato annullato per un presunto tocco di mano, decisione che ha generato molte discussioni. Dopo un’attenta revisione delle immagini da parte del VAR, il contatto con il braccio non è apparso così evidente, lasciando spazio a dubbi sull’effettiva correttezza della chiamata arbitrale. Nonostante le proteste della squadra e dei tifosi viola, la rete è stata invalidata, mantenendo il Napoli in vantaggio per 1-0. L'episodio ha riacceso il dibattito sull’uso del VAR e sull’interpretazione delle regole.