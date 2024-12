Negli ultimi giorni si è parlato insistentemente dell'interesse del Manchester City per Paul, visto che la squadra di Guardiola è alla ricerca di rinforzi. Tuttavia, secondo quanto riportato da The Mirror e Manchester Evening News, i Citizens non sarebbero realmente interessati al centrocampista francese. Tra i motivi del mancato interesse figurano il suo passato al Manchester United, che potrebbe renderlo impopolare tra i tifosi, e la necessità per Pogba di recuperare il ritmo competitivo dopo due anni di stop. Questi fattori sembrano aver frenato qualsiasi possibile trattativa.