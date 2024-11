Il Marsiglia su Pogba



Pogba e il futuro: un ritorno alle origini?

Nel 2025,non sarà più un giocatore della Juventus, ma si appresta a intraprendere una nuova fase della sua carriera. Terminata la squalifica, il centrocampista francese potrebbe ripartire dalla MLS, tentare l’avventura nei ricchi campionati arabi o, più intrigante ancora, tornare in patria per giocare in Ligue 1.Parigino di nascita,non ha mai avuto l'opportunità di calcare i campi della Ligue 1, avendo iniziato la sua carriera professionistica lontano dalla Francia. Dopo il trasferimento dal Le Havre al Manchester United, il talento francese si è affermato prima in Premier League e poi alla Juventus, diventando uno dei centrocampisti più ammirati al mondo. Tuttavia, l'ipotesi di un ritorno alle origini, in un campionato che non ha mai esplorato, si fa sempre più concreta.Tra le squadre interessate a Pogba spicca l’Olympique Marsiglia, un club ambizioso che, sotto la guida di Roberto, sta costruendo una rosa competitiva mescolando esperienza e talento emergente. Negli ultimi anni, l’OM ha puntato su giocatori di calibro internazionale come Adrien Rabiot e Mason Greenwood, dimostrando di voler essere protagonista in Francia e in Europa. L’arrivo di Pogba potrebbe rappresentare un ulteriore passo avanti in questa strategia.A spingere per questa possibile operazione è anche Adil Rami, ex compagno di Pogba nella Nazionale francese campione del mondo nel 2018. Rami, che ha militato nel Marsiglia dal 2017 al 2019, ha espresso il suo sostegno all’idea attraverso una diretta su Twitch, piattaforma dove è molto attivo. Durante una trasmissione, Rami ha inviato un messaggio vocale al centrocampista, esprimendo il desiderio di vederlo all’OM.Nel suo vocale, Rami ha dichiarato: "Pogba, el grande jugador! Come sta, mio fratello? Ho sentito che potresti andare all’Olympique de Marseille, e se è vero, sono felicissimo. Questa squadra ha bisogno di carattere, e tu sei perfetto per loro. Se vieni, preparati a firmare cinque maglie: una per me e le altre per la mia comunità su Twitch."Il difensore ha poi aggiunto parole di incoraggiamento: "Marsiglia è una scelta fantastica. Ti auguro di arrivare e dare tutto. Sarebbe un onore vederti lì."L’idea di Pogba al Marsiglia non è solo un desiderio di Rami, ma potrebbe rappresentare un’opportunità per il centrocampista di rilanciarsi in un ambiente competitivo e caloroso. Tornare in Francia, in una squadra ambiziosa come l’OM, significherebbe per Pogba ritrovare la vicinanza alla sua famiglia e alle sue radici, oltre che contribuire a un progetto di alto profilo.Resta da vedere se le voci si trasformeranno in realtà, ma una cosa è certa: il prossimo capitolo della carriera di Paul Pogba sarà carico di aspettative e curiosità, qualunque sia la sua scelta finale.