Pogba, la risposta sull'integratore preso: 'Me l'ha dato un professionista'

Oltre a dichiarare di voler restare allasi è anche soffermato sull'integratore preso che ha fatto scattare la squalifica per doping: "La cosa sbagliata è stata quella di non riguardare quello che mi ha dato un professionista. Ripeto: un professionista".Pogba spiega come è andata la vicenda e chi gli ha dato l'integratore: "Io come tanti giocatori ho un cuoco, un preparatore e un fisioterapista personale, è sempre stato così anche Manchester. Non è una questione di leggere meglio l’etichetta, me lo aveva dato un professionista fuori dal club. Ma non ripeterò la stessa cosa, questo è sicuro".