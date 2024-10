è presente all'Allianz Stadium per assistere al match tra. Il centrocampista francese che nelle scorse ore si è visto ridurre da 4 anni a 18 mesi la squalifica per doping, ha fatto la sua comparsa sugli spalti dello Stadium per seguire i suoi compagni di squadra, in attesa - da marzo 2025 - di poter tornare a disputare le partite ufficiali e, soprattutto di capire come e dove si svilupperà il suo futuro calcistico. Pogba, infatti, è attualmente fermo da settembre del 2023, ovvero da quando è iniziata la sua squalifica.