ha ripreso a seguire lasu Instagram, a poco meno di un anno dalla sospensione dall'attività sportiva per la positività al doping riscontrata in occasione del match contro l'Udinese, che lui non aveva giocato. Il motivo, secondo Tuttosport, non è da ricondurre a un possibile riavvicinamento al club bianconero, che evidentemente si era solo accorto di aver "defollowato" per sbaglio: la sua situazione, infatti, non cambia, così come fino all'appello rimarrà invariato il suo trattamento economico (il contratto scade nel giugno 2026).