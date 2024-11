Le voci che indicano un possibile ritorno di Paulper allenarsi a Carrington, centro sportivo del, sono false. Il centrocampista francese, infatti, non ha intenzione di allenarsi con alcun club al momento, poiché continua a lavorare quotidianamente a Miami. Pogba si sta preparando per essere in forma e pronto non appena firmerà con una nuova squadra, dove inizierà subito ad allenarsi. Non ci sono contatti in corso con il Manchester United. Il futuro di Pogba resta incerto, ma sembra ormai orientato a trovare un nuovo club che gli permetta di rilanciarsi al meglio. Lo riporta Fabrizio Romano.