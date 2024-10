Con la riduzione ufficiale della squalifica da 4 anni a 18 mesi, Paule lapossono ora avviare le trattative per un addio che sembra inevitabile. La questione da risolvere riguarda il contratto attuale del centrocampista, che prevede uno stipendio di 8 milioni di euro l'anno, a cui si aggiungono 2 milioni di euro di bonus, sebbene al momento Pogba percepisca il minimo salariale. Il francese, tornato a Torino nell'estate del 2022, è fermo dal 11 settembre 2023 e il suo accordo con i bianconeri è valido fino al 30 giugno 2026.Una volta trovata l'intesa per la risoluzione del contratto, Pogba avrà la possibilità di accasarsi altrove. Il suo amico Patrice Evra lo sta incoraggiando a trasferirsi al Marsiglia, ma l'opzione più probabile sembra essere l'approdo in MLS, il campionato statunitense che ha già accolto numerosi campioni a fine carriera. Questa possibilità di un nuovo inizio potrebbe rappresentare un'opportunità per Pogba di rilanciarsi in un contesto diverso, lontano dalle pressioni del calcio europeo. Lo riporta Tuttosport.