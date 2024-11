"Ma una foto più bella no???" è la risposta di Paulal post ufficiale dellasu Instagram, che annunciava la risoluzione consensuale del contratto con il centrocampista francese. Una reazione che ha suscitato molte reazioni tra i tifosi, diventando rapidamente virale sui social. La risposta di Pogba, che ha lasciato un commento ironico e scherzoso, ha colto di sorpresa molti, suscitando commenti e discussioni. Questo scambio, che si inserisce in un momento di separazione tra il giocatore e il club, ha rivelato anche il lato più umano e spigliato del calciatore, che non ha perso il suo spirito di simpatia.