Le parole di Pogba dividono i tifosi

Se lanon ha dubbi sul futuro di Paul Pogba, con il club che non ha cambiato i piani e cercherà un accordo per la risoluzione consensuale del contratto, non hanno le idee così chiare i tifosi bianconeri. O meglio, la piazza si divide, come è normale che sia in questi casi.La Juventus dovrebbe fare un passo indietro e puntare ancora sul francese? E soprattutto,o è stato troppo tempo fermo? Queste le domande a cui i tifosi hanno risposto in queste ore. Di sicuro le dichiarazioni del giocatore non hanno lasciato indifferenti, con tanti che si sono concentrati anche su quell'intenzione di Pogba che ha detto di essere disposto a ridursi l'ingaggio pur di continuare a giocare per la Juventus.