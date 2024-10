Dove può giocare Pogba? Le ultime sul francese

Il futuro di Paul Pogba appare lontano da Torino. Il centrocampista ha da poco ricevuto la riduzione della squalifica da parte del TAS e potrà tornare in campo. La sensazione, tuttavia, è che probabilmente non indosserà la maglia bianconera. Il francese sembra infatti lontano dai piani della, e dunque iniziano a circolare le prime voci di mercato. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, un club europeo avrebbe già avuto un primo contatto con il 'Polpo'.Come si legge su Calciomercato.com, Nci riporta che ildi Roberto De Zerbi sarebbe interessato a portare Pogba in Francia. L'OM ha già chiuso acquisti importanti come, e - secondo quanto riportato - ci sarebbe già stato un contatto per tentare il trasferimento a gennaio.