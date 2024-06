Quando scade la squalifica di Pogba?



Il contratto di Pogba con la Juventus

Paule la, la storia è destinata a finire. Stavolta sul serio. Sono gli ultimi giorni del calciatore francese a Torino, e non perché ci sia una grande squadra all'orizzonte. Paul lascia la Juve perché è stato maturato il secondo anno di legame contrattuale, utile a non perdere i benefici del Decreto Crescita. Anche per questo il club ha aspettato fino alla fine della stagione per procedere nei confronti del ragazzo, che non ha mai lasciato Torino e che si è sempre tenuto in contatto con i compagni.Dal prossimo 30 giugno, ogni giorno può essere quelloPogba è stato squalificato perper il. Il francese è risultato positivo al testosterone dopo la partita contro l'Udinese dello scorso 30 agosto. La positività è stata confermata anche dalle controanalisi effettuate il 6 ottobre. Pogba, che ha compiuto 31 anni il 15 marzo, rischia seriamente di vedere la sua carriera finire a causa di questa sentenza.Ladelha sostenuto che l'assunzione della sostanza fosse accidentale, ma l'accusa non ha mai creduto a questa versione. I legali di Pogba hanno rifiutato il patteggiamento, cercando di difendere il giocatore. Pogba è stato sospeso il 12 settembre, dopo aver giocato solo pochi minuti in due presenze in Serie A. La squalifica termina dunque nel settembre 2027.In attesa della risoluzione, Pogba continua a percepire il, da regolamento. Con la Juventus ha un contratto fino al 2026 a 8 milioni più 2 di bonus a stagione. Prima della squalifica era il giocatore più pagato della rosa bianconera.Vai su 'segui' per essere sempre aggiornato sulle ultime notizie, analisi approfondite, e contenuti esclusivi che riguardano laSiamo qui per portarvi dentro ildella, condividendo con voi ogni emozione, vittoria e sfida.