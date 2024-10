Giusto o sbagliato dire addio a Pogba?

una storia in cui non è mancato nulla. I primi anni meravigliosi, il rammarico per essersi lasciati nel momento migliore, la gioia del ritorno e l'illusione, finendo con le note tristi vicende che lo hanno riguardato. Difficile riassumere cosa è stato Pogba per la Juventus e i suoi tifosi. Potremmo dire che è stato tante cose diverse, alcune bellissime, altre decisamente meno. La Juventus ha deciso di non voler puntare più sul francese con l'intento di chiudere i rapporti professionali una volta per tutteC'è senza dubbio una parte che vedrebbe positivamente la permanenza del francese, perché ancora - secondo loro - in grado di essere d'aiuto alla squadra. Ma ovviamente c'è anche chi invece ragionando più freddamente sottolinea i grandi dubbi - prima di tutto fisici - sull'eventuale ritorno di Pogba in campo.E secondo voi qual è la scelta giusta? Puntereste ancora su Pogba? VOTA IL SONDAGGIO.